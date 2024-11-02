Kayseri Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılan “Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur’an Kursu” açıldı.KAYSERİ (İGFA) - Hisarcık Mahallesi Sanayi Caddesi’nde faaliyete geçen Kur’an kursu ile bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak elhamdülillah rekor yatırımlar yapıyoruz. Okullar, camiler, aile sağlık merkezleri, Kur’an kursları, kütüphaneler, parklar yapıyoruz. H4-6 yaş Kur’an kursları ve kadınlarımızın bu Kur’an kurslarına gelmesi, aile yapısına sahip çıkması son derece önemli. Hayırsever ailemiz buraya katkı sundular. Yarısını onlar verdi, yarısını biz belediye olarak karşıladık ve Kur’an kursunda rahmetli evlatları Murat’ın ismi yaşayacak. Cenab-ı Allah burada güzel eğitim hizmetleri verilmesini nasip eylesin.” dedi.

Hisarcık Mahallesi Muhtarı Şükrü Yıldızdoğan, Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.