Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda köy camilerinde kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirerek ibadet alanlarını adeta baştan sona yeniliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kesintisiz hizmet anlayışıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanlarına yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda muhtarlar aracılığıyla Büyükşehir'e iletilen talepler hızlı bir şekilde değerlendirilirken, köy camilerinde ihtiyaç duyulan bakım ve onarım çalışmaları planlı şekilde yürütülüyor.

TESİSLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAHADA

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekipleri, cami çevrelerinde düzenleme çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Taş duvar kenarları güçlendirilirken zemin iyileştirme uygulamalarıyla alanlar daha dayanıklı ve kullanışlı hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında camilerin simgesi olan minarelerde de boya uygulamaları yapılıyor. Böylece yapılar daha estetik ve bakımlı bir görünüme kavuşuyor.

İÇ MEKÂNLAR DA ELDEN GEÇİRİLİYOR

Bakım ve onarım çalışmaları yalnızca dış alanlarla sınırlı kalmıyor. Elektrik aksamlarında yapılan yenilemeler, cami içindeki eksiklerin giderilmesi ve abdesthanelerde gerçekleştirilen düzenlemelerle yapılar tamamen yenileniyor.

İHTİYAÇ ODAKLI HİZMET ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarla vatandaşların taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Kırsal bölgelerdeki camilerinde gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışmalar sayesinde ibadet alanları daha düzenli, güvenli ve estetik bir yapıya kavuşuyor.