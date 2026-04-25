Koruyucu sağlık hizmetlerini ilçede yaygınlaştırarak vatandaşların yaşam kalitesini artıran Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı Mahallesine hizmet verecek diş hastanesi yaptıklarının müjdesini verdi.

KAYSERİ (İGFA) - 7 yılda yaptıkları sağlık yatırımları ile ilçeye sağlık alanında altın yıllarını yaşattıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Selçuklu Mahallesinde yapılan projeyi yerinde inceleyerek, 'Selçuklu Mahallemiz'de yaptığımız çalışmaları incelemek üzere sahadayız. Selçuklu, Danışmentgazi ve Osmanlı Mahallemizi kapsayan bu bölgeye çok güzel bir hizmet kazandırıyoruz. Bu 3 mahalleye hizmet verecek olan bir diş hastanesi yaptık. Binanın yapımı bitti. İçinin temizliği, tefrişi ve peyzajı kaldı.

Bu bölgede vatandaşlarımız dişle alakalı sıkıntılarında Hürriyet Diş Hastanesi'ne gittiği için insanlar zorlanıyordu ve yoğunluk oluyordu. Sağ olsun. İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Erşan Bey'in destekleriyle buraya bu hizmeti kazandırıyoruz. Tam 8 adet uzman diş hekimimiz olacak. Röntgen odası da bulunacak. Dolayısıyla ameliyat haricinde dişle ilgili her türlü hizmet burada verilecek. İnşallah Selçuklu, Osmanlı ve Danışmentgazi Mahallesindeki vatandaşlarımız bu diş hastanesini yoğun bir şekilde kullanacak.Melikgazi'mize hayırlı olmasını dilerim.' dedi.