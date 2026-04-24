Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Yüsra Türkoğlu'nun vefatına ilişkin davada hastanede gözaltı yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
BURSA (İGFA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Yüsra Türkoğlu'na ilişkin davaya dair kamuoyuna yansıyan iddialar hakkında açıklama yaptı.
Müdürlük, 24 Nisan 2026 tarihinde hastanede gözaltı işlemi yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Açıklamada, olaya ilişkin adli soruşturmanın devam ettiği vurgulanırken, sürecin kurum tarafından da yakından takip edildiği ifade edildi.
Kaynak: RSS