Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘2024-2025’ Eğitim Öğretim dönemi sonunda karne alan tüm öğrencileri tebrik ederek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un teşrifleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Karne alan tüm öğrencilerin aileleri ile mutlu, huzurlu, sağlıklı bir tatil geçirmelerini dileyen Başkan Palancıoğlu, "Çocuklarımız çok mutlu, karneleri aldılar, yaz tatili başlamış oluyor. Cenab-ı Allah gençlerimizin geleceğini açık eylesin. Çocuklarımız, gençlerimiz ne kadar iyi eğitim alırsa, geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsa ülkemizi gelecek de iyi günler bekler. Melikgazi Belediyesi olarak, gençlerimize 15 adet Akıl küpü Kütüphanesi yaptık, 25'e yakın okul yaptık. Önümüzdeki dönem Melikgazi Belediyesi Av. Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını yapacağız. Burada başarılı olan çocuklarımız inşallah ülkemizin savunma sanayine, havacılığına, uzay teknolojisine destek verecek.

Gençlerimiz için teknoloji lisesi, dış ticaret, lojistik lisesi kuracağız. Çünkü ülkemizde gençlere, istihdam odaklı, eğitim imkanları sunulması gerek. Bu yönde çalışıyoruz Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim alması için büyük emek harcayan, geleceğe hazırlayan, hoş görüsüyle fedakârlık örneği sergileyen tüm öğretmenlerimize ve Milli Eğitim camiasına teşekkür ederim. Melikgazi'de yaklaşık 220 bin öğrenci karne alıyor. Bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla her ailenin evladı bugün mutlu olsun inşallah. Çocuklarımız yaz tatilini güzel ve dolu dolu geçirsinler. Öğrencilerimize tatilde bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Karne dağıtım töreninde bir konuşma yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bu güzel karne töreninde birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim. Yargı ve iş dünyası sempozyumu ile bazı programlarımız vardı. Ancak bugün karne günü olduğu için Kayserili yavrularımızın karne heyecanını paylaşalım dedik. 1 yıl boyunca çok çalıştınız büyük emek verdiniz. Öğretmenlerinize ve ailelerinize teşekkür ederim. Kayseri eğitim ve öğretime çok önem veren bir şehir. Eğitim ve öğretime sahip çıkan Osman Ulubaş abimize çok teşekkür ederiz. YKS sınavına girecek olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum.” diye konuştu.