Kayseri, Mayıs ayında 302 milyon 917 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs Ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Mayıs ayında yaşanan gerilemenin dönemsel ve takvim etkilerinden kaynaklandığını belirterek reel sektörün üretim direncini koruması için finansal ve yapısal mekanizmaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2026 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, rakamları ve sektörel gelişmeleri paylaştı.

Kayseri'nin Mayıs ayı ihracat performansına değinen Başkan Gülsoy, 'Mayıs ayında 302 milyon 917 bin 841 dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,57 oranında bir azalış yaşanmıştır. İthalatımız ise 110 milyon 721 bin 18 dolar olmuştur. Geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 30,70 azalış gerçekleşmiştir.' diye konuştu.

5 AYDA 1 MİLYAR 590 MİLYON 586 BİN DOLARLIK PERFORMANS

2026 yılının ilk 5 aylık verilerini de paylaşan Gülsoy, 'Yılın ilk 5 ayında toplam ihracat rakamımız, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,54'lik sembolik bir artışla 1 milyar 590 milyon 586 bin 27 dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde ithalat rakamlarımız ise yüzde 2,36 oranında artışla 728 milyon 783 bin 864 dolar seviyesine çıkmıştır.' dedi.

Kayseri olarak Mart ayında dünya genelinde 143 ülkeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdiklerini ifade eden Gülsoy, 'En çok ihracat yaptığımız ilk 10 pazarımız; Almanya, Avusturya, ABD, İtalya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Irak, Hollanda, ve Romanya olarak sıralanmıştır.' ifadelerini kullandı.

Kayseri ihracatının sektörler bazında analizini de yapan Başkan Gülsoy, 'Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği sektörlerden; Elektrik ve Elektronik, Otomotiv Endüstrisi, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Kuru Meyve ve Mamulleri gibi sektörlerde artış yaşanırken; Demir ve Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çelik, Tekstil ve Hammaddeleri sektöründe azalış yaşanmıştır.' dedi.