Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı istihdam verilerini değerlendirerek, istihdamı artırmaya yönelik aktif iş gücü politikalarının sürdürüleceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı istihdam verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, Mayıs ayında istihdamın 285 bin kişi arttığını, işsizlik oranının ise yüzde 8,2 ile yatay seyrettiğini açıkladı.

İstihdamı korumak ve iş gücüne katılımı artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarının uygulanmaya devam ettiğini belirten Şimşek, özellikle gençler ve kadınlar başta olmak üzere istihdamı destekleyen işbaşı eğitimleri, beceri geliştirme ve mesleki dönüşüm programlarının güçlendirileceğini ifade etti. Bakan Şimşek, nitelikli insan kaynağının artırılması, verimlilik odaklı üretimin desteklenmesi ve sürdürülebilir büyümenin güçlendirilmesine yönelik yapısal adımların devam edeceğini vurguladı.