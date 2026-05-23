Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte toplu taşımada sürdürülen yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında şehir içi ulaşımda kullanılması planlanan 12 metrelik elektrikli otobüsün test sürüşüne katıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de toplu ulaşımın daha çevreci, modern ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında elektrikli otobüsün test süreci başladı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen mini test sürüşüne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, HABAŞ Genel Müdürü Hüseyin Urkun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut ve Ulaşım A.Ş. yöneticileri katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin enerji üretim yatırımlarıyla dikkat çektiğini belirten Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimizde ulaşım konforunu artırmak, daha çevreci ve modern bir toplu taşıma altyapısı oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimize en güvenli, en konforlu ve en doğru hizmeti sunmak adına şehrimizin geleceğine değer katacak adımlar atmaya devam ediyoruz' diye konuştu.

Kayseri'de toplu taşımada dönüşüm sürecinin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, çevre dostu ulaşım projeleriyle şehrin geleceğine değer katacak adımlar atmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Test sürecinin tamamlanmasının ardından elde edilecek teknik veriler ve performans doğrultusunda aracın toplu ulaşım sistemine entegrasyonuna yönelik değerlendirme yapılacak.