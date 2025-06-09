Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı’nda akraba ziyaretlerini tamamlayan, sevdikleriyle vakit geçirip biraz da nefes almak isteyen vatandaşları, Kayseri'nin saklı cennetleri olan Kapuzbaşı ve Derebağ şelalelerine davet ederek, “Yollarımız konforlu, manzaramız huzur dolu” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte sevdikleriyle bayramlaşan, akraba ziyaretlerini tamamladıktan sonra biraz dinlenmek, doğayla baş başa kalmak isteyenleri kentin en serin bölgesine davet etti.

Başkan Büyükkılıç, "Bayramda memleket havası bir başka olur. Kayseri, tarihiyle, doğasıyla, insanıyla başka bir güzeldir. Derebağ ve Kapuzbaşı Şelalelerimiz, bayramda dinlenmek isteyen tüm misafirlerini bekliyor" dedi.

Yahyalı'nın doğal güzelliklerini hem Kayserililerle hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerle buluşturmak için çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, ulaşımdan altyapıya kadar her ayrıntının düşünüldüğünü vurgulayarak, "Valiliğimizle iş birliği içinde çok özel dokunuşlar yaptık, yollarımızı sıcak asfaltla buluşturduk. Derebağ, Çağlayan ve Kirazlı mahallelerine ulaşımı kolaylaştırdık. Artık bu doğa harikalarına ulaşmak hem daha kolay hem de daha konforlu” diye konuştu.

Kapuzbaşı Takım Şelaleleri’nin dünyadaki en yüksek debili şelalelerden biri olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, Derebağ Şelalesi'nin ise mağara içlerinden çıkan berrak sularıyla tam bir görsel şölen sunduğunu dile getirdi.

“Bu güzellikleri yerinde görmek, doğayla baş başa kalmak isteyen tüm hemşehrilerimizi ve misafirlerimizi bekliyoruz” diyen Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu: “Şehrimizin doğal hazinelerini keşfetmek için en güzel zamanlardan biri tam da bayram sonrasıdır. Biraz soluklanmak, tabiatla iç içe olmak için tertemiz doğasıyla, buz gibi sularıyla Kayseri’nin saklı güzelliklerine davet ediyoruz. Sevdiklerinizle birlikte gelin, serin suyun ve yeşilin ortasında nefes alın.”