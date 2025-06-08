Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda üreticilerin ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alacağını, karantina dolayısıyla pazarlara sevk edemeyenlerin de sağlıklı hayvanlarını almaya devam edeceklerini duyurdu. Satılamayanlar 'Kurbanlık Hayvan Alım Tarifesi' üzerinden satın alınacak.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda üreticilere destek için önemli bir açıklama yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu bayramda da ellerinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından satın alınacağını belirten Bakanlığın sosyal medya hesabından yeni bir uygulama ile karantina nedeniyle kurban pazarlarına hayvan sevk edemeyen üreticilerin, karantina şartları kalktıktan sonra sağlıklı hayvanlarını da ESK’nin alacağını duyurdu.

Denetimler Aralıksız Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayram süresince Bakanlık ekiplerinin kurban satış ve kesim noktalarında denetimlerini sürdürdüğünü belirterek, ESK’nin, satılamayan kurbanlıkları ve şap hastalığı nedeniyle hareket kısıtlaması yaşayan üreticilerin hayvanlarını alacağını belirtti.

TÜRKVET ÜZERİNDEN KONTROL

Üreticilerin, ilçe tarım müdürlüklerinden alınan sevk raporları, pazar giriş belgeleri, nakliye faturaları ve kısıtlama belgeleriyle başvurması gerektiğini kaydeden Bakan Yumaklı, "Başvurular TÜRKVET sistemi üzerinden kontrol edilecek. ESK’nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları’na uygun olarak belirlenen fiyatlarla hayvan alımları gerçekleştirilecek" denildi.

KURBANLIK HAYVAN ALIM FİYATI (TL/KARKAS KG)

Bu arada Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nce, kurbanlık hayvan alım fiyatının karkas kilogramının hayvan cinsine göre şöyle belirlendi:

Tosun 400 TL, Düve 370 TL, İnek 340 TL, Koyun 350 TL, Keçi 190 TL olarak belirlenirken, fiyatların tavan fiyatlar olduğu, yaş, cinsiyet, randıman ve karkas ağırlığına göre değişiklik gösterebileceği kaydedildi.