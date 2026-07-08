Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK), çocukların doğayla iç içe vakit geçirerek öğrenmelerini amaçlayan Taşlık Çiftlik Köy Doğa Yaz Okulu için kayıt sürecini başlattı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Seyitgazi Belediyesi iş birliğinde düzenlenen yaz okulunda, 'Çamurlu eller, mutlu kalpler' sloganıyla çocuklara doğa temelli eğitim ve etkinlikler sunulacak.

Program kapsamında öğrenciler; tohum ekimi, çiftlik deneyimleri, sanat atölyeleri, doğa keşifleri, kuş gözlemi, yön bulma etkinlikleri, eğlenceli oyunlar ve yaratıcı atölyelerin de aralarında bulunduğu toplam 25 farklı branşta eğitim alma fırsatı yakalayacak.

Doğa Yaz Okulu kayıtları 17 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirilecek. Eğitimler ise 18 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, kayıtların kontenjanla sınırlı olduğunu belirterek ailelerin başvurularını zamanında yapmaları gerektiğini ifade etti.

Başvurular, ESMEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi (Şeker Mahallesi Kabine Sokak No:1, Tepebaşı - Opera Binası Arkası) ile Seyitgazi Belediyesi (İkiçeşme Mahallesi Afyon Caddesi No:49, Seyitgazi) hizmet binalarında kabul edilecek.