Dokuz Eylül Üniversitesi Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, eski milli bisikletçi ve olimpiyat sporcusu Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, İsviçre'deki Lozan Üniversitesi ile UCI Dünya Bisiklet Merkezi iş birliğinde yürütülen 'Certificate of Advanced Studies (CAS) Cycling Coaching' programını başarıyla tamamlayarak uluslararası geçerliliğe sahip uzmanlık sertifikası almaya hak kazandı.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi, eski milli bisikletçi ve olimpiyat sporcusu Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, uluslararası alandaki akademik ve sportif başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, İsviçre'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından Lozan Üniversitesi (University of Lausanne) ile Dünya Bisiklet Birliği (UCI) Dünya Bisiklet Merkezi iş birliğinde yürütülen 'Certificate of Advanced Studies (CAS) Cycling Coaching' programını başarıyla tamamlayarak uluslararası geçerliliğe sahip sertifikanın sahibi oldu.

ULUSLARARASI DÜZEYDE UZMANLIK BELGESİ

Lisansüstü düzeyde sürekli eğitim programı niteliği taşıyan ve 12 AKTS kredisine sahip 'Certificate of Advanced Studies (CAS) Cycling Coaching' programı, modern bisiklet antrenörlüğü, performans yönetimi, spor bilimleri, sporcu gelişimi ve güncel antrenman yöntemleri gibi birçok alanda kapsamlı eğitim içeriyor. Program, dünyanın en önemli bisiklet eğitim merkezlerinden biri olan UCI Dünya Bisiklet Merkezi ile Lozan Üniversitesi iş birliğinde yürütülüyor.

Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen programı başarıyla tamamlayan Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, akademik uzmanlığını uluslararası düzeyde belgelendirirken, Dokuz Eylül Üniversitesinin spor bilimleri alanındaki nitelikli akademik kadrosuna da önemli katkı sundu.

Akademik çalışmalarını aktif sporculuk geçmişiyle birleştiren Doç. Dr. Esra Kürkcü Akgönül, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle de adından söz ettiriyor. Son olarak dünyanın en prestijli yol bisikleti organizasyonlarından L'Étape by Tour de France'ın Türkiye etabında 97 kilometrelik uzun parkurda mücadele eden Akgönül, kadınlar genel klasmanında ikincilik elde ederek uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı.