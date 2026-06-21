Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve kuzeydoğu bölgelerde yerel sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise saatte 60 kilometreye ulaşabilecek kuvvetli rüzgâr nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlerine göre, Türkiye'nin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerindeki yüksek bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülkenin diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, doğu kesimlerde ise normallerin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın çoğunlukla kuzey yönlerden, güney bölgelerde ise güney ve batı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgârın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

Meteoroloji, kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.