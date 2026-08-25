Bursa Osmangazi Belediyesi, Mevlit Kandili'nin manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla ilçenin farklı noktalarında kandil simidi ikramında bulundu.

BURSA (İGFA) - Yatsı namazının ardından camilerden çıkan vatandaşlara yapılan ikramlarla, birlik ve beraberlik duygularının güçlendiği bu özel gecenin bereketi hep birlikte paylaşıldı.

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren, milli ve manevi değerleri yaşatan çalışmalara önem veren Osmangazi Belediyesi, Mevlit Kandili'nde de vatandaşları bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Belediye ekipleri tarafından belirlenen noktalarda cami çıkışlarında dağıtılan kandil simitleri vatandaşlara ulaştırılırken, ilçe sakinlerinin kandilleri kutlandı.

Paylaşma ve dayanışma duygularının öne çıktığı gecede, Osmangazi'nin farklı mahallelerinde kandilin manevi iklimi hep birlikte yaşandı.

Kandil simidi ikramını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise bu anlamlı geleneği sürdüren ve özel günlerinde yanlarında olan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu.