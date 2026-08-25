Kayseri Talas Belediyesi sosyal medya hesabından paylaşılan animasyon video büyük ses getirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Bir grup köpeğin kaçış planını masaya yatırmasıyla başlayan animasyon videoda, patilerin sokakta karşılaştıkları zorluklar ve yaşadıkları sıkıntılar ekrana yansıtılıyor. Kayseri Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanındaki mutlu günleri gözlerinde tüten patiler, çareyi yeniden eve dönmekte buluyor.

'Güvenli Yuva, Mutlu Pati' sloganıyla paylaşılan videoya gelen yorumlarda da Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanının kalitesi ve patilere sunulan imkanlardan övgüyle bahsediliyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da yaptığı değerlendirmede, tesisin sadece bir barınak olmadığını, aynı zamanda can dostlar için bir rehabilitasyon ve yaşam merkezi olduğunu vurguladı. 7 yıl önce açılan pati evinin Türkiye'deki 3 doğal yaşam alanından birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Yalçın, isteyen herkesin ziyaret edip can dostları sevebileceğini de sözlerine ekledi.