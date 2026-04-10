PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA)- İleri evre gastrointestinal kanserler için çığır açan yeni bir CAR-T hücre tedavisinin 2026 yılının ilk yarısında Çin'de kullanıma sunulması bekleniyor; bu, kanser tedavisinde önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Jiahui Uluslararası Kanser Merkezi, uygun hastalar için bu yenilikçi tedaviye erişim imkanı sunan önde gelen tıbbi kurumlar arasında yer alacak.

Satri-cel (CT041) olarak bilinen bu tedavi, mide ve pankreas kanserlerinde sıklıkla görülen bir biyobelirteç olan Claudin18.2'yi hedef alan ve katı tümörler için özel olarak geliştirilmiş dünyanın ilk CAR-T tedavisidir.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

CAR-T tedavisi, kanser hücrelerini hassas bir şekilde tanıyıp saldırmak üzere yeniden programlanmış, hastanın kendi bağışıklık hücrelerini kullanan, son derece kişiselleştirilmiş bir tedavi yöntemidir. Geleneksel tedavilerin aksine, CAR-T hücreleri vücut içinde çoğalabilir ve zaman içinde kanserle mücadeleye devam edebilir.

CAR-T tedavisi kan kanserlerinde sonuçları halihazırda dönüştürmüş olsa da, bu yeni tedavi yöntemi, tarihsel olarak etkili tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu katı tümörlerin tedavisinde önemli bir dönüm noktası niteliğindedir.

UMUT VERİCİ KLİNİK SONUÇLAR

Çin'de yürütülen klinik çalışmalar, ileri evre mide ve gastroözofageal kanserli hastalar için umut verici sonuçlar ortaya koymuştur:

Objektif yanıt oranı (ORR): ~41% , bu oran, standart tedavilere kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir

, bu oran, standart tedavilere kıyasla önemli ölçüde daha yüksektir Bazı karşılaştırmalarda geleneksel tedavilere kıyasla 10 kattan fazla iyileşme

Standart tedaviye kıyasla, hastalığın ilerlemesiz sağkalım süresi ~1,7 aydan yaklaşık ~4,7 aya uzamıştır

Bu sonuçlar, önde gelen uluslararası konferanslarda sunulmuş ve üst düzey tıp dergilerinde yayınlanmış olup, bu tedavinin küresel önemini ortaya koymaktadır.

KARŞILANMAMIŞ BÜYÜK BİR İHTİYACIN GİDERİLMESİ

İleri evre mide ve pankreas kanserleri, tedavi edilmesi en zor kanser türleri arasında yer almaya devam etmektedir; bu kanser türlerinde ileri tedavi aşamalarında etkili seçenekler sınırlıdır ve sağkalım sonuçları kötüdür.

Bu CAR-T tedavisi, geleneksel tedavi seçeneklerini tüketmiş olan hastalar için yeni bir tedavi yolu sunmaktadır.

KİMLER YARARLANABİLİR

Bu tedavi aşağıdaki hastalar için uygun olabilir:

İleri evre veya metastaz yapmış mide kanseri veya gastroözofageal kanseri olan

Daha önce en az iki farklı tedavi yöntemi uygulanmış

Claudin18.2-pozitif tümörleri gösteren

Klinik uygunluk kriterlerini karşılayan

Her hasta, uygunluğunun belirlenmesi amacıyla ayrıntılı bir tıbbi değerlendirmeden geçecektir.

Bu tedavi, onkolojide bir dönüm noktası niteliğinde olup, CAR-T tedavilerinin kan kanserlerinin ötesine geçerek katı tümörlere de uygulanmasının önünü açmaktadır.

Devam eden araştırmalar, erken evre tedavi ve ek tümör türleri de dahil olmak üzere daha geniş uygulamala alanlarını inceliyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Daha fazla bilgi, telekonsültasyon randevuları ve uygunluk değerlendirmeleri için lütfen iletişime geçin:

E-posta: [email protected]

WhatsApp: +852 4619 1904

Tam makale: https://jiahui.com/en/news/200