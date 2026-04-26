ANKARA (İGFA) - Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı hizmete alınmasının üçüncü yılında yolculara sağladığı avantajlarla öne çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya paylaşımında hattın üç yıldır kesintisiz şekilde hızlı, konforlu ve güvenli ulaşım sunduğunu ifade etti.

Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde kısaltan hat, vatandaşların zamandan tasarruf etmesine katkı sağlıyor. Uraloğlu, Türkiye'nin raylı sistem yatırımlarında kararlı adımlar attığını vurgulayarak, bu projelerin ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirdiğini belirtti.

Yüksek hızlı tren projeleriyle mesafelerin kısaldığını ve yaşamın kolaylaştığını dile getiren Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşımda modern ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlediğini kaydetti.