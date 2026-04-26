Düzce'de 61 yaşındaki kadın, evinde yaşamına son verdi.
Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Boğaziçi beldesi Şekerpınar Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Hatice Taşkın, evinde kendini asarak yaşamına son verdi.
Yakınlarının Taşkın'ı hareketsiz halde bulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taşkın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Taşkın'ın cenazesi, incelemelerin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
