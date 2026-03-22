Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nün kamu bilişim alanında hayata geçirdiği 'Yapay Zekâ Destekli Akıllı Vatandaş İletişim Platformu' projesi, Kamu Bilişim Derneği tarafından Başarı Belgesi ile ödüllendirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'de 'Güçlü altyapı, güçlü gelecek' anlayışıyla çalışmalarını sürdüren KASKİ Genel Müdürlüğü, yenilikçi ve teknoloji odaklı projeleriyle bir başarıya daha imza attı. Kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü hedefleyen proje, vatandaşlarla daha etkin ve hızlı iletişim kurulmasını sağlıyor.

Vatandaş taleplerinin daha hızlı, doğru ve etkin şekilde yönetilmesini amaçlayan platform, yapay zekâ destekli altyapısıyla başvuru, şikâyet ve geri bildirim süreçlerini daha şeffaf, erişilebilir ve verimli hale getiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teknolojiyi insan odaklı belediyecilik anlayışıyla buluşturduklarını vurguladı. Başkan Büyükkılıç, yapay zekâ destekli sistemlerin vatandaş memnuniyetini artırmada önemli rol oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Kayseri'mizi her alanda daha akıllı, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşmeyi ve yapay zekâ destekli uygulamaları belediyecilik hizmetlerimizin merkezine alıyoruz.

KASKİ'miz tarafından hayata geçirilen 'Yapay Zekâ Destekli Akıllı Vatandaş İletişim Platformu', vatandaşlarımızın taleplerine daha hızlı, doğru ve etkin çözümler üretilmesine önemli katkı sağlıyor. Vatandaş memnuniyetini esas alan bu yenilikçi yaklaşım, aynı zamanda kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına da imkân tanıyor. Kamu Bilişim Derneği tarafından verilen bu başarı belgesi, vizyoner çalışmalarımızın ve teknolojiyi doğru kullanan hizmet anlayışımızın somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyor, dijital dönüşüm odaklı projelerimize kararlılıkla devam edeceğimizi özellikle belirtmek istiyorum.'