KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KASKİ Genel Müdürlüğü, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında abonelik işlemlerinde önemli bir yeniliği daha uygulamaya aldı. KASKİ, yeni abonelik ve abone isim değişikliği işlemlerinde dijital imza sistemine geçerek vatandaşlara daha hızlı, güvenli ve modern hizmet sunmayı hedefliyor.

Yeni uygulama sayesinde abonelik işlemlerinde fiziksel evrak dönemi sona ererken, süreçlerin daha pratik ve hızlı şekilde yürütülmesi sağlanacak. Dijital imza sistemi ile başvuru belgeleri elektronik ortamda onaylanabilecek, böylece hem işlem süreleri kısalacak hem de belge güvenliği üst seviyeye taşınacak.

KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, uygulama ile birlikte hem zamandan hem de maliyet açısından önemli tasarruf sağlanacağını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Teknolojiyi kamu hizmetlerimize entegre etmeye devam ediyoruz. Dijital dönüşüm çalışmalarımız kapsamında hizmet kalitemizi artırmaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Dijital imza uygulamasıyla birlikte abonelik işlemlerini daha hızlı, güvenli ve çevreci bir yapıya kavuşturduk. Artık abonelik işlemlerinde kullanılan tüm evraklar dijital ortamda imzalanabilecek. Böylece işlem süreleri önemli ölçüde azalırken, belge güvenliği de üst seviyeye çıkarılmış olacak. Yeni sistemin hem vatandaş memnuniyetine hem de kurumumuza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.'

Yeni uygulamanın çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli kazanımlar sağlayacağına dikkat çeken Çağan, kâğıt kullanımının sona ermesiyle birlikte kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini ifade etti.

KASKİ'nin dijital altyapı yatırımları kapsamında ilerleyen süreçte farklı hizmetlerin de elektronik ortama taşınmasının planlandığı bildirildi.