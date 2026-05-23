İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı. Günün ilk saatlerinde şantiye alanını ziyaret eden Başkan Yıldız, sahada görev yapan çalışanlarla buluşarak emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - Bayramlaşma programına meclis üyeleri, belediye bürokratları ve sendika temsilcileri de katıldı. Şantiye alanında çalışan personelle tek tek sohbet eden İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür ederek bayramlarını kutladı. Samimi görüntülere sahne olan ziyarette birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Başkan Yıldız'dan Emek ve Dayanışma Vurgusu

Şantiye ziyaretinin ardından belediyenin idari binasında görev yapan personelle bir araya gelen Başkan Yıldız, mesai arkadaşlarıyla bayramlaşarak tüm çalışanlara aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu. Konuşmasında emek ve alın terinin önemine vurgu yapan Başkan Yıldız, 'Tüm imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen biz her zaman işçimizin yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkenin gücü sizlerin emeğiyle büyüyor. Bizim hayalimiz; hiçbir çalışanın 'yarın ne olacak' endişesi taşımadığı, herkesin emeğinin karşılığını aldığı, fırsat eşitliğinin gerçek anlamda yaşandığı bir Türkiye'dir' dedi.