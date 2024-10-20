İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Balkan Forumu", Balkanlar'daki 10 ülkeden temsilcileri bir araya getirdi. Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, 10 farklı ülkeden 21 sivil toplum kuruluşu, siyasetçiler, akademisyenler ve Roman milletvekilleri katıldı.

Uluslararası Sivil Toplum Koordinasyon Derneği (USKOM)’un koordinatörlüğünde İstanbul'da "Uluslararası Balkan Forumu" düzenlendi. Düzenlenen foruma 10 farklı ülkeden 26 farklı temsilci katıldı. Gerçekleştirilen forumun konusu Balkan ve Avrupa coğrafyasındaki Romanların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri, kültürel mirasın korunması için yapılabilecek çalışmalar, Romanların haklarının korunması için atılabilecek adımlar ile eğitim, kültür, sanat ve siyaset alanlarında işbirliği projelerinin geliştirilmesi gibi konular yer aldı.

Düzenlenen Uluslararası Balkan Forumuna 10 farklı ülkeden katılım sağlayan isimler şu şekilde; Türkiye’den: TBMM Roman Müşavı̇ri İbrahim Yasin Kırıcı, İçı̇şlerı̇ Bakan Danışmanı Hacı Arif Davulcu, İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İHH Mütevellı̇ Heyeti Üyesi Osman Atalay, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Roman Komisyon Başkanı Cüneyt Baraçlı, İstanbul Roman Vali Danışmanı Alpay Savaş, USKOM Başkanı Yusuf Ziya Dönmez, İHH Avrupa, Amerı̇ ka Koordı̇ natörü Marıglen Shehı, Arnavutluk’tan: Arnavutluk'un Avrupa Bı̇ rlı̇ ğı̇ 'ne Uyum Ve Entegrasyonu Partı̇ si Rıvelıno Cuno, Bosna Hersek’ten: Roman Topluluğu Başkanı - Aktı̇ visṫ Dervo Sejdıc, Azınlık Konsey Başkanı Mujo Fafulıc, Hükümet Danışmanı Mehmed Mujıc, Hırvatistan’dan: Hirvatı̇ stan Parlamentosu Üyesı̇ / Mı̇ lletvekili Veljko Kajtazi, Kosova’dan: Kosova Post Medyadan Fadıl Pushkolli, Kosova Bakan Yardımcısı Arber Vokrri , İpek Rom Derneğı̇ Başkanı Avdyl Berısha, Rom Mı̇ lletveklı̇ Erxhan Galushı, Kosova Radı̇ o Televı̇ zyon - Romtegra Koordı̇ natörü Avdı Mısını, Karadağ’dan: Karadağ Romenler Konsey Başkanı ve Demokrat Romen Partı̇ sı̇ Başkanı Mensur Saljaj, Makedonya’dan: Ex Gradonacalnı̇ k, Poslanı̇ k, Mı̇ nı̇ ster, Sovetnı̇ k Na Premı̇ er, Nezhdet Mustafa, Bürokrat Redjepalı Chupı, Şutka Beledı̇ yesinden Emra Azırı, Şutka Beledı̇ ye Başkanı Kurto Dudoş, Sırbistan’dan: Sirbı̇ stan Aşkalı̇ lar Mı̇ llı̇ Konseyı̇ Başkanı Muhamet Behramı, Slovenya’dan: Slovenya Cumhurı̇ yetı̇ Roman Topluluğu Konseyı̇ Başkanı Jozef Horvat Sandreli, Romanya’dan: Amr – Romanya Enghin Cherım.

Bu forum dönüm noktası olsun

Açılış konuşmasını yapan USKOM Başkanı Yusuf Ziya Dönmez konuşmasında “Bu Forum, Roman topluluklarının sesini duyurmak ve onların karşılaştığı zorlukları ele almak için önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu fırsatı sadece sorunları ortaya koymak için kullanmamalı aynı zamanda Roman kültürünü ve değerlerini tanıtmak, bu zengin mirası korumak için yapılması gerekenleri ifade edeceğimiz bir fırsata dönüştürmeliyiz. Roman kültürünün zenginliği yaşadıkları toprakların sadece geçmişini değil, geleceğini de şekillendirme gücüne sahiptir. Her birimizin sesi, dayanışma ve sevgiyle birleştiğinde, bir değişim yaratacaktır. Bu forumun, Romanların sesini yükseltmek ve haklarını savunmak adına bir dönüm noktası olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Adalet, hukuk ve ahlaki sorumluluk

Açılış konuşması sonrasında konuşma yaparak Roman vatandaşlarının sorunlarına değinen İHH Mütevellı̇ Heyeti Üyesi Osman Atalay “Günümüzde birçok Balkan ülkesinde Roman vatandaşların sosyal kültürel problemlerinin çözümü ağır aksak işlemektedir. Bugün Avrupa ve Balkanlar da 11 milyon genç enerjik nüfusu ile değerli bir potansiyel olan Roman toplumunun karşılaştıkları en ciddi sorunların başında, siyaset eğitim barınma sağlık istihdamda sosyal yaşamın tüm alanlarında ayrımcılık problemi yaşıyor olmalarıdır. Sivil toplum kurumlarının insani yardım politikalarında, unutulan Roman toplumunu hatırlamaları çok önemli bir insan hakları ve ahlaki sorumluluk icap etmektedir” dedi