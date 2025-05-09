Efendi Derneği, insanların en temel ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla yürüttüğü bağış kampanyalarına 2025 yılında da devam ediyor. Kurban Bağışı, Su Kuyusu açılışları ve Zekatdesteğiyle, Türkiye’nin ve dünyanın farklı noktalarında zor durumda olan bireylerin hayatlarına dokunuyor. Her kampanya, uzun vadeli bir etki hedefliyor.

Kurban Bağışı: Gıda Güvencesi Olmayan Ailelere Destek

Bayram döneminde yapılan kurban bağışları, sadece bir ibadetin yerine getirilmesi değil, aynı zamanda gıdaya ulaşamayan aileler için büyük bir ihtiyaç giderme aracı oluyor. Efendi Derneği, Kurban Bağışı programıyla, bağışçıların vekâletini alarak kurban kesimlerini düzenliyor ve etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Tüm süreç kayıt altına alınıyor, bağış sahiplerine bilgilendirme yapılıyor.

Su Kuyusu: Temiz Suya Kalıcı Erişim

Su, hayatta kalmak için en temel ihtiyaçlardan biri. Ancak hâlâ milyonlarca insan temiz içme suyuna ulaşamıyor. Efendi Derneği, bu soruna çözüm üretmek adına Su Kuyusu projeleri gerçekleştiriyor. Özellikle kurak bölgelerde açılan kuyular, sadece bireylerin değil, tüm köylerin yaşamını kolaylaştırıyor. Her kuyu, uzun yıllar boyunca su ihtiyacını karşılayacak şekilde inşa ediliyor ve tamamlandıktan sonra bağışçılara detaylı bilgi sunuluyor.

Zekat: Adil Paylaşımın ve Sosyal Sorumluluğun Yolu

Zekat, toplumda ekonomik dengeyi sağlayan önemli bir ibadet. Efendi Derneği, Zekat bağışlarını sistemli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek veriyor. Bağışlar; gıda, eğitim, barınma gibi alanlarda değerlendirilirken, dernek tüm süreci şeffaflıkla yürütüyor.

Efendi Derneği, bu üç temel alanda yürüttüğü çalışmalarla hem bağışçıların dini ve vicdani sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı oluyor hem de toplumun en kırılgan kesimlerine doğrudan destek sağlıyor.