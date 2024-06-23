MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayağı, bugün Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - ICRYPEX ve MOTUL katkılarıyla düzenlenen organizasyon kapsamında micro, mini, junior, senior ve master olmak üzere 5 ayrı kategoride 54 sporcu mücadele edecek.

Bugün saat 10.30-13.00 saatleri arası ikinci yarışların ardından, 14.15-16.45 arası üçüncü yarışlar koşulacak ve organizasyon saat 17.15’deki ödül töreni ile sona erecek