Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Kartepe Teleferik’te yüzde 50 indirim uygulayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kartepe Teleferik hattında vatandaşlara yüzde 50 indirimli seyahat imkânı sunacak.

TAM VE ÖĞRENCİ YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve vatandaşların tüm yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği Kartepe Teleferiği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tam ve öğrenci tarifelerinde yüzde 50 indirimli hizmet verecek. Aileler, yetişkinler ve çocuklar, teleferikte şehir ve doğa manzarasında seyahat edebilecek.

EŞSİZ MANZARADA YOLCULUK

Kartepe Teleferik sadece Kocaelililere değil, çevre illerden gelen ziyaretçilere de eşsiz bir yolculuk deneyimi sunuyor. Derbent’ten başlayıp Kuzuyayla’ya uzanan yaklaşık 20 dakikalık yolculuk boyunca Sapanca Gölü ve Kartepe’nin yeşil dokusu eşliğinde seyahat ediliyor.