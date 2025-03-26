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Keleş, aldığı bu başarıyla Sakarya’nın karate alanında Türkiye’deki başarı tablosuna bir yenisini daha ekledi.

Sporcusunu kutlayan Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “Bartın’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Gençler Karate Şampiyonası’nda 54 kilogramda üçüncülük elde eden sporcumuz Miraç Merve Keleş’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcusu Miraç Merve Keleş, Bartın’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Gençler Karate Şampiyonası’nda 54 kiloda üçüncü oldu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Miraç Merve Keleş, Bartın’da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Gençler Karate Şampiyonası’nda mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı mücadele veren temsilcimiz, 54 kilogramda Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.