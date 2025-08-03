Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihleri arasında Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını duyurdu. Tatbikat, denizde güven ve karada dayanışma ilkesiyle, iki ülke deniz kuvvetlerinin koordinasyon ve müşterek çalışma yeteneklerini güçlendirdi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 27 Temmuz-2 Ağustos 2025 tarihleri arasında Karaçi’de gerçekleştirilen Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı’nın başarıyla sona erdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizde güven, karada dayanışma! Türkiye-Pakistan İkili Amfibi Tatbikatı, Karaçi’de başarıyla tamamlandı” denildi.

Tatbikat, amfibi harekât kabiliyetini geliştirmeyi hedefledi. Deniz unsurları arasında koordinasyon, müşterek çalışma yeteneği ve görev paylaşımı yüksek düzeyde sergilendi.

İki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğini artırmayı, ortak operasyon kabiliyetlerini güçlendirmeyi ve askeri ilişkileri derinleştirmeyi amaçlayan tatbikat, Türkiye ve Pakistan’ın stratejik ortaklığını bir kez daha ortaya koydu.