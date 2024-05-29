İnovatif ürünlerin ve modern tasarımların öncü markası Karaca; dünyanın en prestijli pazarlama ve reklam yarışması olan Effie Awards’ın Türkiye etabında, “Küçük Bütçeyle Büyük Başarı” ve “Ev Dekorasyon Züccaciye” kategorisinde 2 ödüle sahip oldu.

İSTANBUL (İGFA) -Hayatı kolaylaştıran ve yenilikçi ürünlerinin yanı sıra pazarlama faaliyetleriyle de fark yaratan Karaca; Şeyma Subaşı ortaklığı ile hayata geçirdiği sosyal medya projesiyle, Effie 2024 ödüllerinde, “Özel Kategoriler / Küçük Bütçeyle Büyük Başarı” gold ödülünün sahibi oldu. Proje, Şeyma Subaşı’nın paylaşımının ardından 48 saat gibi kısa bir sürede 33 milyondan fazla kişiye ulaştı ve hedeflenenin üzerinde yarattığı viral etki ile Karaca’ya altın Effie getirdi.

Karaca Effie Türkiye 2024’te, SwissCrystal ürün lansmanı için hazırladığı reklam filmiyle de, “Ev Dekorasyon Züccaciye” kategorisinde, bronz ödülün sahibi oldu. Türkiye’de ilk defa Karaca SwissCrystal ürünlerinde bulunan, yanmaz yapışmaz yüzey deneyiminin esprili bir dille anlatıldığı reklam filmi, VML Türkiye Reklam imzası taşıyor.