Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde bir araçta 840 kilogram canlı akivades ele geçirildi. Ürünlere ve araca el konulurken, şüpheliye yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

EDİRNE (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetimlerde 840 kilogram canlı akivades ele geçirildiğini açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 4 Haziran 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda su ürünleri kontrol görevlileri ile Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu bir araçta yapılan kontrolde yüklü miktarda canlı akivades tespit edildi.

Denetimlerde ele geçirilen 840 kilogram canlı akivadese ve taşıma yapılan araca, mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu. Yetkililer, canlı olarak ele geçirilen akivadeslerin doğal yaşam alanlarına geri bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.

Olayla ilgili işlem yapılan kişiye yaklaşık 1 milyon TL tutarında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.