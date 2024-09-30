SASKİ, rutin olarak yaptığı altyapı temizlik çalışmalarını kış aylarının yaklaşması ile sıklaştırdı. Temizlik çalışmalarında kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarından araç lastiği, beton parçaları ve hattın tıkanmasına neden olan çeşitli atıklar çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), sonbahar aylarında yaşanabilecek yağışların olumsuzluğa neden olmaması için şehrin muhtelif noktalarında gerçekleştirdiği altyapı temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Yağmur suları ve atık suların eksiksiz şekilde taşınması için gerçekleştirilen çalışmalarda kanalizasyon hatlarında birçok farklı malzemenin atıldığı tespit edildi.

ARABA LASTİĞİ, BETON PARÇALARI VE ATIK MADDELER

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Altyapı hatlarımızın kusursuz hizmet vermesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız şekilde devam ediyor. Hatlarımızı sonbahar aylarında beklenen yağışlara ve kış aylarına hazır hale getiriyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar neticesinde hatlardan araba lastiği, beton parçaları ve çeşitli atıklar çıkardık. Ortaya çıkan bu tabloyu Sakarya’ya yakışmayan görüntüler olarak değerlendiriyoruz. Çünkü atılan söz konusu atıklar tıkanıklıklara sebep oluyor, suyun tahliyesini zorlaştırıyor. Vatandaşlarımızdan altyapı hatlarının kullanımı konusunda daha duyarlı davranmalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.