Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan okullar için harekete geçti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla 8 ilçede ihtiyaçlarına göre belirlenen 10 okulda çalışmalara başladı. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Büyükşehir ekipleri okullarda; iç ve dış cephe boyası, yalıtım, zemin kaplama, çatı tamiratı ve yalıtımı, ıslak hacim tadilatı, çevre düzenleme, elektrik ve mekanik tesisat imalatları gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla Osmangazi'de Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Sadi Etkeser İlkokulu, Nilüfer'de İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu ve Ürünlü İlkokulu, Mudanya'da Çağrışan Halk Eğitim Merkezi, Kestel'de Barakfakih Özel Eğitim Uygulama Okulu, Orhangazi'de Orhangazi Ortaokulu, Yenişehir'de Söylemiş Ortaokulu, Karacabey'de Ulubatlıhasan İlkokulu ve Mustafakemalpaşa'da Ormankadı Ortaokulu yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirilecek. Ayrıca il genelinde eğitim yapılarının ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik çalışmalar da devam ediyor.

BİBA'DAN EĞİTİME TAM DESTEK

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, eğitim yapılarında sürdürülen çalışmalarla ilgili değerlendirmesinde 'Öğrencilerimizin daha sağlıklı ve konforlu mekanlarda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile koordinasyon halinde çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak okulların ihtiyaçlarının tespiti ve giderilmesi adına gerekli desteği sağlıyoruz. Öncelikli gördüğümüz alanların başında gelen eğitimin hem fiziki hem de sosyal koşullarıyla daha ileriye taşınması için de desteklerimizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.