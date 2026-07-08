İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından özel gereksinimli çocuklar için hazırlanan Engelsiz Yaz Okulu başladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 'Engelsiz İzmit' vizyonuyla özel gereksinimli çocuklar için hayata geçirdiği Engelsiz Yaz Okulu'nun startını verdi. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programın ilk gününde çocuklar spor ve sanat etkinlikleriyle yaz tatiline enerjik bir başlangıç yaptı.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 'Engelsiz İzmit' vizyonuyla hayata geçirilen Engelsiz Yaz Okulu, bugün Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk etkinliklerle başladı. Temmuz ayı boyunca devam edecek program kapsamında özel gereksinimli çocuklar spor, müzik, dans ve sanat dolu etkinliklerle buluşacak.

8 yaş ve üzeri özel gereksinimli çocuklara yönelik hazırlanan yaz okulunun ilk gününde Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde dans ve koordinasyon çalışmaları ile koro ve ses eğitimi etkinlikleri gerçekleştirildi. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar hem eğlenerek sosyalleşti hem de yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu.

TEMMUZ BOYUNCA ÜÇ MERKEZDE DEVAM EDECEK

Engelsiz Yaz Okulu, Temmuz ayı boyunca farklı merkezlerde birbirinden renkli etkinliklerle sürecek. Program kapsamında çocuklar spor, hareket eğitimi, ritim, müzik, sanat, dans, koordinasyon ve karaoke etkinliklerine katılarak yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirecek.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in öncülüğünde gerçekleştirilen Engelsiz Yaz Okulu'ndaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak düzenlenirken, program boyunca çocuklara çeşitli ikramlar da sunuluyor. İzmit Belediyesi, özel gereksinimli çocukların güvenli bir ortamda sosyalleşmelerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürüyor.