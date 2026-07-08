Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kamu personeli olma hayali kuran vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Belkent A.Ş. bünyesinde hizmet veren Eskişehir Halk Okulu tarafından hayata geçirilen KPSS 2026 Online Hazırlık Programı, çevrim içi canlı derslerle başladı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Alanında uzman eğitmenlerin katkılarıyla yürütülen program kapsamında adaylar, sınava sistemli ve verimli bir şekilde hazırlanma fırsatı bulacak. Toplam 8 hafta sürecek ve 120 saatlik eğitimden oluşan programda matematikten Türkçeye, tarihten coğrafyaya ve vatandaşlık derslerine kadar KPSS'nin temel branşları uzman isimler tarafından anlatılacak.

Programda Matematik derslerini Mertcan Güler, Türkçe derslerini İbrahim İşbilir, Vatandaşlık derslerini Elif Özeren, Coğrafya derslerini Hakan Ertürk, Tarih derslerini ise Bülent Gümüş ve Füsun Uzan verecek.

Eskişehir Halk Okulu'nun güçlü dijital altyapısı üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi canlı derslerde adaylar, interaktif sanal sınıflarda eğitmenlerle birebir iletişim kurabilecek, merak ettikleri soruları anında uzmanlarına yöneltebilecek. Dershane disiplinini evlerinin konforunda yaşayacak kursiyerler, güncel sınav stratejileri doğrultusunda hazırlanan yoğunlaştırılmış eğitim programıyla KPSS'ye daha donanımlı hazırlanacak.

Program kapsamında adaylara 3 deneme sınavı, yardımcı eğitim materyalleri ve yıl sonu kampı desteği de sunulacak. 6 Temmuz'da başlayan eğitimler, 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Kontenjanla sınırlı ve ücretli olarak düzenlenen programla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyerek kamuya atanmayı hedefleyen adaylara nitelikli bir hazırlık süreci sunuyor.