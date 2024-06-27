Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Kaleiçi’nin gündelik yaşamın tarihini sandıklardan çıkarıp bugüne taşıdığı “Hafıza Mekanları ve Kültürel Miras - Antalya Kaleiçi Evleri” projesi Anastasia Zagorulya’nın antalyalocalguide isimli instagram hesabında tanıtıldı.ANTALYA (İGFA) - Türk turizminin başkenti Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nde begonvillerle kaplı pencerelerin ardında, dar sokaklara açılan kapıların önünde ve geniş avlularında biriken hikayeler, Muratpaşa Belediyesi’nin projesinde bir araya getirildi.

İZ SÜRÜLDÜ

Projenin ilk ayağı 2022’de başladı. İlk etapta 11 yapının izi sürüldü. Arşivler tarandı, fotoğraflardan ipuçlarının peşine düşüldü, sakinleriyle görüşüldü. Öyküler derlendi ve yıllara uzanan tarih 11 ayrı belgeselde anlatıldı.

1875 yılında İtalyan ve Türk ustalara yaptırılan, Antalyalıları hurmayla tanıştıran Hassun Kaptan Konağı, Selanik’ten mübadeleyle gelen Hasan ve Nesli Kıvırcık çiftinin 5 çocuğuyla yaşadığı Çerçiler Evi, mahallesinde 40 yıl muhtarlık yapan Kont Salih’in evi, mübadeleyle gelen Ayşe ve Derviş Kulaksızlar çiftinin evi, dönemin Antalya Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Mustafa Paşa Akdemir’in Giritli bir aileden satın aldığı Paşalar Konağı’nın hikayeleri belgesellere konu oldu.

51 YAPININ HİKAYESİ

Projenin ikinci etabı ise 2023’te tamamlandı. 40 konağın daha belgeselleri hazırlandı. 1800’lerde İskenderiye’den göç eden ve ‘Beyaz Arap’ olarak anılan ailenin yaşadığı Melek’in Evi, Antalya 1918 yılında sıtmayla mücadele ederken atlı faytonlar için kullanılan Soykam’ın Fayton Garajı, 2004 yılında Fransız Patrich Walch’un satın aldığı ve 2 yıl süren restorasyon çalışması sonucunda orijinal hale döndürülen konağın tarihinin de bulunduğu bir çok yapının tarihi belgesellerde anlatıldı.

DÖRT DİLDE HAZIRLANDI

Belgeseller Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak hazırlandı ve konakların girişlerine yerleştirilen karekodlar sayesinde cep telefonlarıyla taranarak izlenebiliyor. Antalya’da yaşayan ve kente yönelik içerikler hazırlayan Anastasia Zagorulya, antalyalocalguide isimli Instagram hesabında bu belgesellerin nasıl izleneceğini anlattı.