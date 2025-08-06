Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve gazeteci Tural Şahbazlı, Çamlıbel yangınında evleri küle dönen vatandaşlara kurulan konteynerlerde elektrik olmamasına sert tepki gösterdi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, “Yangın mağdurlarına elektrik vermeyi bile düşünemiyorsunuz!” diyerek AKEDAŞ'a sert tepki gösterdi.

Başkan Şahbazlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koskoca kurumda, evi yanan ailelere konulan konteynerlere elektrik verilmesi gerektiğini düşünme kapasitesi olan kimse yok! İnsanlar karanlıkta yaşam savaşı veriyor, hâlâ çözüm üretilmiyor!” ifadelerini kullandı.

AKEDAŞ’ı göreve davet eden Şahbazlı, “Yangın mağdurlarının acıları yetmezmiş gibi bir de elektrik çilesi yaşatmayın. Bu sorunu derhal çözün" çağrısında bulundu.