TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi kabul edilerek kanunlaştı. Teklif, Genel Kurul'da 468 oyla kabul edilerek yasalaştı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda, 339 milletvekilinin imzasıyla sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada düzenleme 468 'kabul', 88 'ret', 6 'çekimser' oyla kabul edilerek kanunlaştı.

Genel Kurul çalışmalarını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in yanı sıra siyasi parti gruplarının yöneticileri ve milletvekilleri takip etti.

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri, düzenlemenin Terörsüz Türkiye süreci, toplumsal bütünleşme, kardeşlik ve kalıcı barış hedefleri açısından taşıdığı öneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları sonrasında hazırlanan rapor doğrultusunda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hukuki çerçevenin oluşturulmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.

Genel Kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme; PKK/KCK terör örgütünü kurma veya yönetme, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçları ile bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'da düzenlenen suçları kapsıyor.

Örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmış olması koşuluyla, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme suçundan mahkum olanlar ile 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, düzenleme kapsamına giren suçlardan, toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 5 yıl süreyle, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazı 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla ertelenecek.

Teklif kapsamındaki faaliyetlerin uygulanmasının takibi ve değerlendirilmesi, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakiben Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri'nden müteşekkil Kurul tarafından yapılacak.