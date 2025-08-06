Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kestel-Gürsu arasındaki orman yangınından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılması için teknik incelemeler tamamlayarak çalışmalara başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Kestel ve Gürsu ilçeleri arasında meydana gelen orman yangınından zarar gören alanların yeniden yeşillendirilmesi için harekete geçti.

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış liderliğinde, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Şükrü Açıcı, İşletme Pazarlama Şube Müdürü Bora Turan, Silvikültür Şube Müdürü Cengiz Eltan, Ağaçlandırma Şube Müdürü Ahmet Serdar Onat ve Etüt Proje Başmühendisi İhsan Gönülden’den oluşan teknik heyet, saha incelemelerini tamamladı.

Teknik heyet, kızılçam, çınar, fıstıkçamı, ıhlamur, kestane ve servi fidanlarıyla ağaçlandırma, gençleştirme sahalarında tohum takviyesi ve az zarar gören ağaçlarda canlandırma kesimi içeren kombine bir proje hazırlıklarına başladı.

Bursa Orman İşletme Müdürü Nejdet Atay ve ekibi, zarar gören ağaçların tespitini yaptı.

Ağaçların sahadan uzaklaştırılmasının ardından toprak hazırlığıyla başlayacak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.