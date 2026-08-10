Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma başlatıldı. 21 sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.
ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına ilişkin yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunu oluşturduğu değerlendirildi.
Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Başsavcılığın talebi doğrultusunda 21 sosyal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi kararı verildiği bildirildi.