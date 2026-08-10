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Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Başsavcılığın talebi doğrultusunda 21 sosyal medya hesabı hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin engellenmesi kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu içeriklerin 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçunu oluşturduğu değerlendirildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına ilişkin yapılan paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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