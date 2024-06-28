Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Milletvekili Kurt, Bakan Yardımcısı Polat'a çalışmalarında kolaylıklar dilediğini ifade etti.

Milletvekili Kurt, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız hemşehrimiz Sayın Abdülkadir Polat’ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledik. Nazik misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ederim."

Ziyaretin, Kahramanmaraş’ın tarım ve orman sektöründeki projeleri ve gelecekteki planları üzerine verimli bir görüş alışverişi sağladığı belirtildi.

Milletvekili Kurt, Bakan Yardımcısı Polat’ın misafirperverliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Polat’a teşekkürlerini sundu.