Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), 2024 yılında gerçekleştirilen projeler ve elde edilen başarıları değerlendirdi ve 2025 yılına dair hedeflerini ve vizyonunu paylaştı. KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu; yaptığı açıklamada 2025 yılının kadın girişimciler açısından, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümün yılı olacağını belirtti.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı, KAGİDER için yenilikçi projelerin hayata geçirildiği ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda kritik adımların atıldığı bir yıl olduğunu söyleyen Bezircioğlu, “2024 yılı, kadın girişimciler için hem fırsatlarla dolu hem de zorlu bir yıl oldu. Türkiye ekonomisindeki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, girişimcilik faaliyetlerini etkiledi. Özellikle sermayeye ve krediye erişimde yaşanan sıkıntılar, kadın girişimciler için büyük bir engel olmaya devam etti. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, kadın liderliğindeki işletmeler ekonomiye katkı sağlamaya devam etti ve yeni iş alanları yaratarak toplumumuza büyük fayda sağladı” dedi.

TÜRK KADIN GİRİŞİMCİLERİ GLOBAL PLATFORMA TAŞIYACAĞIZ

2025 yılında dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüm odaklı projelerle KAGİDER Etkisini daha da artırmayı planladıklarını açıklayan Esra Bezircioğlu, yeni yılın, kadın girişimciler açısından ekonomideki ve toplumdaki liderliğini daha da pekiştirecekleri bir yıl olacağını söyledi.

Dijital dönüşümü derinleştirmek için projelere imza atacaklarını söyleyen Bezircioğlu, yeşil ekonomi odaklı destek programlarını da sürdüreceklerini ve toplumsal eşitlikte kadının karar alma mekanizmalarındaki temsil oranını artırmak amacıyla, yerel yönetimler ve iş dünyası ile yeni iş birlikleri kuracaklarını anlattı.

Önümüzdeki süreçte yeni projelerinden de bahseden Bezircioğlu, şöyle konuştu: JP Morgan iş birliğiyle yeni bir projeye imza atıyoruz ve önümüzdeki 2 yıl içinde 2000 kadın girişimciye ulaşmayı hedefliyoruz. Yerel ölçekte Gaziantep Belediyesi ile kadın girişimci networkü kurma çalışmalarımıza başladık. Bu proje, yerel ekonomiye kadınların daha aktif bir şekilde katılmasını sağlamak adına önemli bir adım olacaktır.Kadın girişimcilerin iş ağlarını güçlendirmek amacıyla büyük firmaların satın alma profesyonelleriyle bir buluşma organizasyonu düzenleyeceğiz. Öte yandan SPK ile imzaladığımız iş birliği protokolüyle, kadın girişimciler için finansal okuryazarlığı yaygınlaştırma hedefimizi bir adım daha ileri taşıdık.Uluslararası alanda New York, Londra, Berlin ve Atina gibi büyük şehirlerde düzenleyeceğimiz programlarla, Türk kadın girişimcilerini global platformlara taşıyacağız.”

Başkan Esra Bezircioğlu, Türkiye’nin dört bir yanında daha fazla kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek “Yaratılan ekonomik değeri artırmak, kadın girişimcilerin sürdürülebilir iş modellerine geçiş yapmasını desteklemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yaygınlaştırmak KAGİDER için bir yol haritası. Sürdürülebilir bir gelecek hayaliyle topyekûn çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.