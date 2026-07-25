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Yoga eğitmenleri Aslı Burcu Ok ve Seda Başok eşliğinde başlayan yoga etkinliği yaz boyunca her Cuma günü saat 08.00'de Barış Kafe'de gerçekleştirilecek.

Çanakkale Boğazı'na karşı yapılan yogo etkinliği, kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.

ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava yoga etkinliği, renkli görüntülerle başladı.

Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava yogo etkinliği yoğun ilgi gördü. Kadınlar, Çanakkale Boğazı'na karşı yogo keyfi yaşadı.

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