Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava yogo etkinliği yoğun ilgi gördü. Kadınlar, Çanakkale Boğazı'na karşı yogo keyfi yaşadı.
ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava yoga etkinliği, renkli görüntülerle başladı.
Çanakkale Boğazı'na karşı yapılan yogo etkinliği, kadınlar tarafından yoğun ilgi gördü.
Yoga eğitmenleri Aslı Burcu Ok ve Seda Başok eşliğinde başlayan yoga etkinliği yaz boyunca her Cuma günü saat 08.00'de Barış Kafe'de gerçekleştirilecek.
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