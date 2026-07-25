İstanbul'un simge kültür sanat mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, ağustos ayında da zengin programıyla sanatseverleri buluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin işlettiği köklü sahne; müzik dünyasının sevilen isimlerinden tiyatro yapımlarına uzanan geniş seçkisiyle yaz akşamlarına eşlik ediyor.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ işletmesindeki İstanbul'un kültür sanat hafızasında önemli bir yere sahip Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, ağustos ayında Yaşar, Levent Yüksel, Melike Şahin, Kenan Doğulu, Mabel Matiz ve Sıla gibi sevilen isimlerin yanı sıra Ata Demirer Gazinosu, Haramiler ve Haldun Taner'in klasik eseri Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'ı sahnesinde ağırlayacak. Ayın öne çıkan etkinliklerinden biri olan David Garrett: Millennium Symphony Open Air Tour 2026 ise dünyaca ünlü keman virtüözünü Harbiye Açık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşturacak.
Ağustos ayı etkinliklerinin biletleri Passo, Biletix ve Biletinial üzerinden temin edilebilir.
Etkinlik Programı:
01.08.2026 Cumartesi - Yaşar
02.08.2026 Pazar - Levent Yüksel
03.08.2026 Pazartesi - Melike Şahin
04.08.2026 Salı - Ata Demirer Gazinosu
05.08.2026 Çarşamba - Ata Demirer Gazinosu
06.08.2026 Perşembe - Mustafa Sandal
07.08.2026 Cuma - Ajda Pekkan
08.08.2026 Cumartesi - Redd
09.08.2026 Pazar - Selda Bağcan
11.08.2026 Salı - Göksel
12.08.2026 Çarşamba - Gökhan Türkmen
13.08.2026 Perşembe - Melike Şahin
14.08.2026 Cuma - Kenan Doğulu
15.08.2026 Cumartesi - Model
16.08.2026 Pazar - Model
17.08.2026 Pazartesi - Yıldız Tilbe
18.08.2026 Salı - Mert Demir
19.08.2026 Çarşamba - Edis
20.08.2026 Perşembe - Emir Can İğrek
21.08.2026 Cuma - Mabel Matiz
22.08.2026 Cumartesi - Mabel Matiz
24.08.2026 Pazartesi - Haramiler
25.08.2026 Salı - Haramiler
27.08.2026 Perşembe - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
28.08.2026 Cuma - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
29.08.2026 Cumartesi - David Garrett: Millenium Symphony World Tour 2026
30.08.2026 Pazar - Sıla
31.08.2026 Pazartesi - Adamlar
Gençler Koltuk Senin İle Ağustos Ayında Da Etkinliklerle Ücretsiz Buluşacak
İstanbul'un kültür sanat hayatında seçkin bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Koltuk Senin' uygulaması ile bu sezon da boş koltuk kalmıyor.