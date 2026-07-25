İstanbul'un simge kültür sanat mekânlarından Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, ağustos ayında da zengin programıyla sanatseverleri buluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin işlettiği köklü sahne; müzik dünyasının sevilen isimlerinden tiyatro yapımlarına uzanan geniş seçkisiyle yaz akşamlarına eşlik ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ işletmesindeki İstanbul'un kültür sanat hafızasında önemli bir yere sahip Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, ağustos ayında Yaşar, Levent Yüksel, Melike Şahin, Kenan Doğulu, Mabel Matiz ve Sıla gibi sevilen isimlerin yanı sıra Ata Demirer Gazinosu, Haramiler ve Haldun Taner'in klasik eseri Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'ı sahnesinde ağırlayacak. Ayın öne çıkan etkinliklerinden biri olan David Garrett: Millennium Symphony Open Air Tour 2026 ise dünyaca ünlü keman virtüözünü Harbiye Açık Hava sahnesinde müzikseverlerle buluşturacak.

Ağustos ayı etkinliklerinin biletleri Passo, Biletix ve Biletinial üzerinden temin edilebilir.

Etkinlik Programı:

01.08.2026 Cumartesi - Yaşar

02.08.2026 Pazar - Levent Yüksel

03.08.2026 Pazartesi - Melike Şahin

04.08.2026 Salı - Ata Demirer Gazinosu

05.08.2026 Çarşamba - Ata Demirer Gazinosu

06.08.2026 Perşembe - Mustafa Sandal

07.08.2026 Cuma - Ajda Pekkan

08.08.2026 Cumartesi - Redd

09.08.2026 Pazar - Selda Bağcan

11.08.2026 Salı - Göksel

12.08.2026 Çarşamba - Gökhan Türkmen

13.08.2026 Perşembe - Melike Şahin

14.08.2026 Cuma - Kenan Doğulu

15.08.2026 Cumartesi - Model

16.08.2026 Pazar - Model

17.08.2026 Pazartesi - Yıldız Tilbe

18.08.2026 Salı - Mert Demir

19.08.2026 Çarşamba - Edis

20.08.2026 Perşembe - Emir Can İğrek

21.08.2026 Cuma - Mabel Matiz

22.08.2026 Cumartesi - Mabel Matiz

24.08.2026 Pazartesi - Haramiler

25.08.2026 Salı - Haramiler

27.08.2026 Perşembe - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

28.08.2026 Cuma - Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

29.08.2026 Cumartesi - David Garrett: Millenium Symphony World Tour 2026

30.08.2026 Pazar - Sıla

31.08.2026 Pazartesi - Adamlar

Gençler Koltuk Senin İle Ağustos Ayında Da Etkinliklerle Ücretsiz Buluşacak

İstanbul'un kültür sanat hayatında seçkin bir yere sahip olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, Kültür AŞ ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle hayata geçirilen 'Koltuk Senin' uygulaması ile bu sezon da boş koltuk kalmıyor.