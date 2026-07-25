Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK), 31. kuruluş yılını kutlarken, eğitime değer katan projeleri ve gelecek vizyonuyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. 25 Temmuz 1995'te 'Her şeyin temelinde eğitimin yattığına' inanan 23 Bursalı aydın tarafından kurulan ÇEK, Köy Enstitülerinin eğitim modelinden ilham alarak geçen 31 yılda eğitimde fırsat eşitliğini odağına alan çalışmaları ve yenilikçi eğitim anlayışıyla yoluna devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bugün Özel 3 Mart Beşevler Anaokulu, Özel 3 Mart Azizoğlu İlkokulu, Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu, Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi, Özel 3 Mart Ulviye-Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesi, Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu, ÇEK Görükle Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları, Tam Bursluluk Programı, Kır Çiçekleri Okusun Diye ve ÇEK(İ)MECE sosyal sorumluluk projeleriyle çalışmalarını yürüten ÇEK, yaklaşık 1.700 öğrencisi, 239 çalışanı ve 1.500'ü aşkın ortağıyla eğitim alanındaki faaliyetlerine devam ediyor.

Sosyal Kooperatifçilikle Eğitime Değer Katıyor

Çağdaş Eğitim Kooperatifi, Türkiye'de sosyal kooperatifçilik anlayışıyla hareket eden ilk ve öncü eğitim kooperatifi olarak, ortaklarının desteği, gönüllülük esasına dayanan yönetim anlayışı ve dayanışma kültürüyle faaliyetlerini yürütüyor.

Ortaklarına kâr payı dağıtmayan ÇEK'te elde edilen tüm artı değer; burs programlarına, eğitim yatırımlarına, sosyal sorumluluk projelerine ve kurumlarının gelişimine aktarılarak yeniden eğitime kazandırılıyor. ÇEK, tüm çalışmalarını çocukların üstün yararını esas alan bir anlayışla planlıyor, hayata geçirilen her proje ve uygulama da bu ilke doğrultusunda şekilleniyor.

Tam Bursluluk Programı Daha Fazla Öğrenciye Ulaşacak

Eğitimde fırsat eşitliğini temel önceliklerinden biri olarak gören ÇEK, Tam Bursluluk Programı'nı her geçen yıl daha fazla öğrenciye ulaştırmayı hedefliyor. Program kapsamında, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında başarılı olan kız ve erkek öğrencilere Özel 3 Mart Halil Güleç Fen Lisesi ve Ulviye-Ziya Gökalp Özer Anadolu Lisesinde dört yıl boyunca ücretsiz eğitim alma hakkı tanınıyor.

Tam burs almaya hak kazanan kız öğrenciler, eğitimleri süresince Güler-Osman Köseoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunda ücretsiz barınma olanağından da yararlanıyor. Belirlenen başarı ve değerlendirme kriterlerini karşılayan Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin bu imkândan yararlanabilmesi hedefleniyor. ÇEK, önümüzdeki dönemde tam bursluluk programındaki öğrenci sayısını artırmayı ve nitelikli eğitime erişimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Eğitimde Geleceği Şekillendiren Adımlar

Çağın gerekliliklerini yakından takip eden ÇEK, modern öğretim yöntemlerinin yanı sıra yapay zekâ destekli uygulamaların eğitim süreçlerine entegrasyonunu artırıyor. Bu doğrultuda öğretmenlerine yönelik eğitim teknolojileri ve yapay zekâ odaklı hizmet içi eğitimlerini sürdürürken, öğrencilerini geleceğin dünyasına hazırlayacak yenilikçi eğitim modellerini geliştirmeye devam ediyor.

Akademik eğitimin yanı sıra sanat, kültür, spor ve teknoloji alanlarında da öğrencilerini destekleyen ÇEK; çevre, iklim değişikliği, su ve gıda güvenliği gibi küresel konularda farkındalık oluşturacak proje ve etkinliklerini geliştirmeye devam ediyor.

Gelecek Vizyonundan Öne Çıkan Hedefler

Gelecek vizyonu doğrultusunda, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezinin hayata geçirilmesi, lise kurs merkezi projesine yönelik fizibilite çalışmalarının tamamlanması, ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun açılması ve ÇEK İnovasyon ve Reform Geliştirme Merkezi (ÇEKİRGEM) aracılığıyla ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması hedefleniyor.

Bununla birlikte öğretmenlerin ve tüm çalışanların mesleki gelişimlerini destekleyen hizmet içi eğitimlerin yanı sıra kişisel gelişime yönelik eğitim programlarının da artırılması planlanıyor.

ÇEK, değişen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yeni proje ve iş birlikleri geliştirmeyi de sürdürüyor.

Hedef, Eğitimde Ortak Gücü Büyütmek

31 yıldır Bursa'da eğitim alanındaki çalışmalarını başarıyla sürdüren Çağdaş Eğitim Kooperatifi, oluşturduğu dayanışma anlayışını Türkiye'nin farklı şehirlerine taşımaya devam ediyor. Çanakkale, Mersin, İzmir, Hopa (Artvin) ve Zuğa (Rize)'da kurulan Çağdaş Eğitim Kooperatiflerinin ardından, üst birlik oluşturma hedefi doğrultusunda Eskişehir, Ankara ve farklı illerde de yeni yapılanmalara yönelik çalışmalar yürütülüyor.

ÇEK, oluşturulacak üst birlik ile eğitim alanında ortak hareket eden güçlü bir yapı oluşturmayı, deneyim ve bilgi paylaşımını artırmayı, eğitim konularında ülke genelinde daha etkin bir temsil gücü oluşturmayı ve eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

31 yıl önce eğitim için bir araya gelen 23 Bursalı aydının attığı dayanışma temeli, bugün eğitim kurumları, öğrenci yurtları, burs programları ve sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce öğrencinin yaşamına dokunuyor. Çağdaş Eğitim Kooperatifi kuruluş felsefesinden aldığı güçle nitelikli eğitimi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Cumhuriyet'in çağdaş eğitim anlayışını geleceğe taşımak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.