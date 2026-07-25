Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç'ta sınır hattındaki 7 mahalleyi kapsayan 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı. Yıllardır bozuk yollar nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar, modern ve güvenli yollara kavuşurken, mahalle sakinleri bölgenin 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez sathi asfalt hizmeti aldığını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Suruç ilçesinin sınırın sıfır noktasında bulunan Dikmetaş, Aşağı Uylum, Dolaş, Çığlı, Çağlak, Arıbal ve Altınten mahallelerinde yürüttüğü 8 kilometrelik sathi asfalt çalışmasını tamamladı.

Sınır hattında hummalı bir çalışma yürüten ekiplerin özverili mesaisi sonrası tamamlanan asfalt çalışmasıyla birlikte hem ulaşım konforu artırıldı hem de yıllardır beklenen önemli bir hizmet daha vatandaşlarla buluşturulmuş oldu.

Yıllardır tozlu ve bozuk yollar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan bölge sakinleri, tamamlanan çalışmayla birlikte modern ve güvenli yollara kavuştu. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar, röportajlarında Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın öncülüğünde bölgenin 50 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez sathi asfalt hizmetiyle buluştuğunu ifade ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

Çengelli Mahalle Muhtarı Ali Kınacı, 50 yılı aşkın sürenin ardından bölgenin ilk kez asfalt hizmeti aldığını belirterek, 'Çağlak, Arıbal, Altınten ve Opuz mezralarını birbirine bağlayan bu hizmetten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülpınar ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yıllardır beklediğimiz asfaltla buluştuk.' dedi.

Bölge sakinleri, yapılan asfalt çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiğini ifade etti.