Edirne'nin İpsala ilçesinde etkili olan dolu yağışı, tarım alanlarında önemli zarara yol açtı. Afetin ardından İpsala İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören ekili alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - İlçeye bağlı çeşitli köylerde gerçekleştirilen incelemelerde, başta çeltik, ayçiçeği, mısır, ceviz, kavun, karpuz ve üzüm bağları olmak üzere birçok tarımsal üründe dolu nedeniyle zarar oluştuğu belirlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, üreticilerin yaşadığı mağduriyetin tespit edilmesi amacıyla sahada incelemelerini sürdürürken, hazırlanan hasar tespit raporlarının ilgili kurumlara iletileceği bildirildi.

Yetkililer, doludan etkilenen üreticilerin gerekli başvurularını zamanında yapmaları gerektiğini hatırlatırken, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından zarar durumunun netlik kazanacağı ifade edildi.

Yaşanan dolu afeti nedeniyle birçok üretici ürünlerinde verim kaybı endişesi yaşarken, bölgede tarımsal zararın boyutunun yürütülen çalışmaların ardından kesinleşmesi bekleniyor.