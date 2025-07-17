Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu’nun Ankara’daki ilk toplantısında, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 90’a ulaştığını, öğretmenlerin yüzde 62’sinin kadın olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Ankara Hakimevi’nde düzenlenen “Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı”na Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Bakan Tekin, toplantıda son 22 yıldaki çalışmaları özetledi.Tekin, 2002’de OHAL’in kaldırılmasının “Terörsüz Türkiye” için önemli bir adım olduğunu, 2004’teki anayasa değişikliğinin ise demokratikleşmeye katkı sağladığını vurguladı.

Kız çocuklarının eğitimdeki ilerlemesine dikkat çeken Tekin, “2002-2003’te ortaöğretimde kızların okullaşma oranı yüzde 42 iken, bugün yüzde 90’a ulaştı.

Yükseköğretimde 100 öğrenciden 13’ü kızken, şimdi 49’u kız. Bu devasa bir adım” dedi.

KADIN İSTİHDAMI VE EĞİTİMDE ADIMLAR

Tekin, okullaşmamış tek bir kız çocuğu kalmaması için çalıştıklarını, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile kadınların güçlenmesi ve eşitsizliklerin azaltılması için müfredatta düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

Yaygın eğitimde olgunlaşma enstitüleri ve halk eğitim merkezlerinde 4 bin sertifikalı kursla kadınların istihdam ve toplumsal statülerini güçlendirdiklerini ifade etti.

Yeni başlatılan “Ebeveyn Okulu” programının da yaygınlaşacağını duyurdu.Bakanlık personelinde kadın temsiline de değinen Tekin, “MEB, kadın istihdamında öncü. Personelimizin yüzde 58,75’i, öğretmenlerimizin yüzde 62,46’sı kadın. Bu gurur verici” dedi. Tekin, kadınların eğitim ve istihdamda güçlenmesi için adımları sürdüreceklerini vurguladı.