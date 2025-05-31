Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ev sahipliğinde, Girişimci İş Kadınları Federasyonu (GİFED) çatısı altında bu yıl ikincisi düzenlenen “Sürdürülebilir Liderlik ve Stratejik Esneklik Zirvesi C-SUMMIT 2025" Swissôtel Uludağ Bursa’da gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilirlik, stratejik esneklik, kurumsal dönüşüm ve liderlikte yeni yaklaşımların ele alındığı önemli zirveye, GİFED Başkanı Oya Eroğlu, BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, TÜMKAD Başkanı Ülfet Çetin Öztürk, GİFED İcra Kurulu Üyeleri, GİFED’e bağlı üye 9 derneğin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve davetliler katıldı.

Zirvenin ev sahipliğini yapan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır açılış konuşmasında, “Sürdürülebilir Liderlik ve Stratejik Esneklik Zirvesi için yaklaşık sekiz aydır komisyonumuzla birlikte yoğun bir emek süreci yürüttük. Bugün burada sizlerle buluşmanın heyecanı ve gururu içerisindeyiz” diyerek sözlerine başladı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK TERCİH DEĞİL, GEREKLİLİKTİR”

GİFED Başkanı Oya Eroğlu’na, BTSO Başkanı İbrahim Burkay’a, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’e, GİFED üyesi Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği’ne (AFİKAD), Aydın İş Kadınları Derneği’ne (AYİŞKAD), Bursa İş Kadınları Ve Yöneticileri Derneği’ne (BUİKAD), Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği’ne (GİKAD), İzmir İş Kadınları Derneği’ne (İZİKAD), Kadın İşveren Ve Sanayiciler Derneği’ne (KAİSDER), Kocaeli İş Kadınları Ve Yöneticileri Derneği’ne (KOİDER), Konya İş Kadınları Derneği’ne (KİKAD), Mersin Girişimci İş Kadınları Derneği’ne (GİŞKAD) ve yönetim kurulu üyelerine, tüm komisyon üyelerine teşekkürlerini sunarak konuşmasına devam eden Başkan Şençayır, “Günümüzün hızla değişen ve belirsizliklerle dolu iş dünyasında, stratejik düşünce ve sürdürülebilir liderlik yalnızca bir tercih değil, bir gerekliliktir. Bu zirveyi yalnızca bir buluşma olarak değil; fikirlerin çarpıştığı, iş birliklerinin doğduğu ve ilhamın güç verdiği bir platform olarak görüyoruz. Bizler, iş dünyasında kadının gücünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolüne yürekten inanıyor ve bu rolü daha da büyütmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ KADINLAR OLARAK YOLUMUZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Kadınların iş hayatında güçlü bir şekilde yer almaları için mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Şençayır, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, vizyoner ve kapsayıcı bir liderlik anlayışıyla, bu yolculukta bizlere ışık tutan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözünü hatırlatmak isterim: ‘Liderler yıldızlara benzerler; karanlık gecelerde milletler onlara bakarak yollarını bulurlar.’ Biz de O ışıkla, güçlü kadınlar olarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

“TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

GİFED Başkanı Oya Eroğlu ise açılış konuşmasında, “Bu yıl zirvemizi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın desteği ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin ev sahipliğinde, tarihin ve üretimin merkezlerinden biri olan Bursa’da gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının eseridir’ sözüyle bizlere çizdiği çağdaş ve eşitlikçi vizyon doğrultusunda ilerliyoruz” dedi. Balkanlar, Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere 17 ülkede iş birlikleri yaptıklarına dikkat çeken Başkan Eroğlu, “Federasyonumuz sadece temsiliyet değil, toplumsal dönüşüm için de çalışmakta. Yürütülen iş birlikleriyle ticari fırsatlar yaratmakta ve kadınlar arasında kültürel anlayışı güçlendirmektedir” diye konuştu.

“KADIN LİDERLER EKONOMİK BÜYÜMENİN STRATEJİK BİR PARÇASIDIR”

Kadın girişimcilerin ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemine değinen Başkan Eroğlu, “Liderlik artık yalnızca krizleri yönetmek değil, krizi dönüşüme çevirebilecek vizyon ve dayanışma gücüne sahip olmaktır. Sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil, kurumsal varlığın garantisidir. Kadın liderler, ekonomik büyümenin de stratejik bir parçasıdır. Bugün burada, dijital dönüşümden toplumsal etkiye kadar uzanan birçok önemli soruya yüzeysel değil, stratejik yanıtlar vereceğiz. Katkı sunan tüm derneklerimize, komisyon üyelerimize ve destekçilerimize teşekkür eder, bu buluşmanın ilham verici ve dönüştürücü olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

“BTSO OLARAK DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün burada, bu salonda ışıl ışıl parlayan girişimci ve başarılı kadınlarımızı gördükçe, ülkemizin geleceğine dair inancım ve umudum bir kez daha pekişti. Zirvemizin ana teması olan ‘Sürdürülebilir Liderlik ve Stratejik Esneklik’, son derece vizyoner ve anlamlı bir başlık. Bugün bulunduğumuz Business School Kompleksi, 1946 yılında Bursa Sanatoryumu olarak hizmete açılmış olup, Türkiye’nin ilk kadın mimarlarından biri olan Leman Tomsu’nun imzasını taşımaktadır. Anıtkabir’in mimarlarından Emin Onat ile birlikte bu yapıyı tasarlamışlardır. Bu tarihi dokuda kadın emeğini ve estetik katkısını görmek gurur vericidir. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu alanı restore ederek Türkiye’nin en önemli butik zirve merkezlerinden birine dönüştürdük. Bundan sonra da bu tarz nitelikli organizasyonlara destek vermeye devam edeceğimizi ifade ediyor, zirvemizin başarılı geçmesini temenni ediyorum. Hepinize katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyorum.”

Zirve açılış konuşmalarının ardından ilham veren konuşmalar ile devam etti. Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, ‘Sürdürülebilir Liderlik: Değişime Öncülük Etmek’ konulu açılış konuşmasında, “Kadın dayanışmasına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Hepimizin zaman zaman zorlandığı anlarda, yeniden ayağa kalkma gücünü birbirimizden aldığımız destekle buluyoruz. Kadın liderliğinin ve girişimciliğinin artması, Türkiye'nin geleceği için büyük önem taşıyor. Lütfen vazgeçmeyin, yolumuza kararlılıkla devam edelim ve sayımızı çoğaltalım” dedi.

BYD Genel Müdürü İsmail Ergün de “Sürdürülebilir Liderlik: Değişime Öncülük Etmek” konusunu değerlendirdi.

Alanında uzman konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı zirvede ve moderatörlüğünü Dr. Ferkan Çelik’in yaptığı; C-Suite Executive Leader Özlem Kalkan’ın, Karsan CFO Kenan Kaya’nın, Çimsa CHRO Tuğba Çörtelekoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panelde ‘Sürdürülebilir Liderlik ve Stratejik Esneklik’ konusu ele alındı.

Panelin ardından Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, "Stratejik Esneklik: Belirsizlik Ortamında Başarıyı Sürdürmek" konusunu, FABU Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Yatırımcı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı ise "Stratejik Esneklik: Belirsizlik Ortamında Başarıyı Sürdürmek" başlığını ele aldı.

Zirvenin sponsorluğunu yapan, Platin Sponsor; Expert Yatırım ve Danışmanlık’a, Altın Sponsor; Kayra Yemek’e, Gümüş Sponsorlar; Euromek Electric’e, Procode Otomasyon Elektronik’e, Sia Art Design’e, Eyrice Diş- Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne teşekkür plaketleri takdim edildi.