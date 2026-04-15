Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin üreticileri desteklemek için kurduğu Komek Sepeti ilgi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda üreticilerin el emeği, göz nuru ve özgün tasarımları Ormanya'da düzenlenen alışveriş festivalinde vatandaşlarla buluştu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kadın üreticilere destek sağlayan hizmetlerinden biri olan Komek Sepeti, Ormanya'da 125 üreticiyi bir araya getirdi.

Üreticilerinin daha fazla satış yapabilmesi amacıyla turistik alanlarda kurulan alışveriş stantları büyük beğeni topladı. Seramik, takı, geri dönüşüm ürünleri, amigurumi ve cam üfleme gibi birçok farklı alanda hazırlanan ürünler ziyaretçilere sunuldu.

Festivalin en önemli yönlerinden biri ise Komek Sepeti'nin üretimden satışa uzanan destek modeli oldu. KO-MEK kurslarında eğitim alan kadınlar, öğrendikleri becerileri üretime dönüştürerek Komek Sepeti aracılığıyla satış imkânı buluyor. Bu sistem sayesinde kadınlar hem meslek edinirken hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Ürünlerin doğrudan tüketiciyle buluşması ise üreticilerin emeğinin karşılığını daha güçlü şekilde almasına olanak tanıyor.

El emeği ürünlerin ön plana çıktığı festival, üretici kadınların görünürlüğünü artırırken yerel kalkınmaya da katkı sundu. Ziyaretçiler, her biri özgün hikâyeye sahip ürünlere yoğun ilgi göstererek üreticilere destek oldu.