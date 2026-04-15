Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK'in yıl sonu ilçe sergileri, Kartepe ve Kandıra'nın ardından Gölcük ile devam etti. Kurslardaki başarı hikayelerine dikkat çeken Başkan Büyükakın, 'Burası büyük bir aile oldu' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları KO-MEK'te yıl sonu sergileri devam ediyor. Kursiyerlerin bir yıl boyunca oluşturduğu eserlerden oluşan, 'Biz Birlikte Türkiye'yiz' temalı sergilerin üçüncüsü, Gölcük'te açıldı. Kartepe ve Kandıra'da olduğu gibi Gölcük'teki sergide de büyük bir heyecan vardı. Gölcük Kongre Sarayı'ndaki açılışta müzik kursu eğitmenleri, davetlilere mini bir konser verdi.

Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP Gölcük İlçe Başkanı Derya Çavdar, meclis üyeleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlginin yüksekliği nedeni ile birçok kişi programı salonun dışında takip etti.

Başkan Büyükakın kurslara gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirterek sözlerine başladı. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Bizim tempomuz başka bir tempo. Çünkü söylememiz gereken, yapmamız gereken çok şey var. Bütün bu hizmetler, projeler sizin sayenizde oluyor. Belediye başkanlığı, emanet makamıdır. Yani asil sizsiniz. Biz vekiliz. Ve tüm bunları, mutlu bir şehirde yaşayalım diye yapıyoruz. Hedefimiz orası. Bu şehirdeki çocuklar, gençler mutlu olmalı. Kadınlar, yaşlılar, engelliler mutlu olmalı. Toplum oluşturan tüm kesimler mutlu olmalı. Tüm çabamız onların mutluluğu için. Biz, sizin emanetinizi sırtımıza aldık. Ve bu emanet ateşten gömlek. Sizin dertlerinizle dertleniyoruz' dedi.

'HAYALLER GERÇEK OLUYOR'

KO-MEK'lerde çok güzel hayat hikayeleri yazıldığını ifade eden Başkan Büyükakın, bu yönüyle kursların insanlara dokunduğunu hatırlattı. Büyükakın şunları söyledi: 'Hepsi birer hayata tutunma hikayesi, kendini yeniden inşa etme hikayesi. Ama KO-MEK sadece bundan ibaret değil. Birçok başka hayalin gerçek olduğu bir hikaye. Aynı zamanda, eski komşuluk ilişkilerinin yeniden vücut bulduğu mekanlar haline geldi. Komşu kapısı gibi. Üstelik burada yeni insanlarla tanışıyorlar, hayatlarına renk katıyorlar. Burası büyük bir aile oldu.'

Başkan Büyükakın konuşmasının sonunda, Gölcük Saygınlar Kulübü'nün müjdesini verdi. Büyükakın, 'İlçedeki ihtiyaçları belirledikçe, projelerimizi bunlara göre hayata geçiriyoruz. Saygınlar Kulübü de onlardan biri. 65 yaş üstü büyüklerimizin keyif yapacağı, gidip çayını kahvesini içeceği, müzik yapacağı çok güzel bir mekan. İhsaniye merkezde hayata geçirdik. Çok yakın zamanda inşallah onun da resmi açılışını yapacağız' dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise konuşmasında, Kocaeli genelinde çok önemli projeler hayata geçiren Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Anne Şehir kursiyerlerinden Aysel Zengin, 'Bizi yeniden hayata bağladınız. Bize çok şey kattınız' diyerek, KO-MEK kurslarının önemine vurgu yaptı. Pastacılık eğitimi gören Ebru Ünal da arkadaşları adına Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundu. Konuşmalardan sonra Başkan Büyükakın, yakında düğünü olacak nişanlı bir kursiyere KO-MEK bohçası hediye etti. Ardından da çocuklarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti. Sergideki tüm stantları ziyaret eden Büyükakın, eserler hakkında kursiyerlerden bilgi aldı.