Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçlara karşı farkındalık ve bilinçlendirmeyi artırmak için Trakya Üniversitesi'nde eğitim faaliyeti düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Eğitimde ; Dijital bağımlılık Siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma Sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konusu Trakya Üniversitesi'nde görev yapan idari ve akademik personele anlatıldı.

Eğitimin amacının ise siber suçların önlenmesi, kişisel bilgilerin korunması, internet ortamında güvenli bir şekilde gezinme, siber dolandırıcılık ve diğer siber suçlara karşı bilinçlendirme olduğu da belirtildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan eğitimle ilgili olarak yapılan açıklamada, "Siber suçlarla mücadele kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda Trakya Üniversitesi'nde görevli personellere yönelik siber suçlar konusunda eğitim faaliyeti icra edilmiştir. Eğitimde dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar gibi konularda bilgiler verilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili görsel içerikli broşürler de dağıtılmıştır. Bu tür eğitimler ile siber suçların önlenmesine ve internet ortamında daha güvenli bir şekilde gezinilmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verildi.